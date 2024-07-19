Вестник Кавказа

О возможности Грузии вступить в ОДКБ рассказали в Москве

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что Грузия имеет право самостоятельно решать вопросы по вступлению в какие-либо объединения. Там подчеркнули, что это суверенное право каждого государства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила возможность Грузии стать членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Дипломат подчеркнула, что Грузия должна самостоятельно решать вопросы по вступлению в какие-либо объединения. Она добавила, что это суверенное право каждой страны.

"В соответствии с национальными интересами вступать в какие-то международные организации или структуры, обеспечивать свою безопасность, прибегая к возможностям этих организаций"

- Мария Захарова

При этом пресс-секретарь ведомства отметила, что заявления о якобы приглашении Грузии в ОДКБ и помощь в случае госпереворота не относятся к официальной позиции Москвы.

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