Вестник Кавказа

Агурский водопад в Сочи ожил благодаря дождям

Водопад
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочинском национальном парке Агурский водопад стал полноводным после продолжавшихся на Кубани ливней. Туристы вновь смогут увидеть бурный поток воды.

В последние дни в Сочи прошли сильные ливни. Благодаря им Агурский водопад в городском национальном парке снова стал полноводным.

В районе 14 июля поступила информация о том, что популярная достопримечательность и важный природный объект полностью высох из-за долгой жары. По дну его чаши даже прогуливались туристы.

Несколько лет назад, когда река Агура высохла, восстановиться и ей, и знаменитому водопаду также помогли дожди.

Напомним, что водопады Агурского каньона – визитные карточки Сочи. Их живописность привлекает ежедневно множество туристов со всей России.

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