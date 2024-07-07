Вестник Кавказа

Иран вернул нефть с плывшего в Турцию танкера

Иран вернул нефть с плывшего в Турцию танкера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следовавший в Турцию танкер был задержан вооруженными людьми в январе этого года. На судне находилось более 140 тыс тонн нефти.

Иран вернул нефть с танкера St Nikolas, который был конфискован в январе текущего года. Об этом сообщают информированные источники.

По данным одного из источников, груз с такнера, следовавшего в Турцию, был возвращен после переговоров на этой неделе, пишет агентство Reuters.

Другой источник обратил внимание на то, что нефть перезагрузили на турецкий танкер T. Semahat возле острова Ларак.

Напомним, 11 января танкер, плывший под флагом Маршалловых Островов через Суэцкий канал, был задержан вооруженными людьми. Судно перевозило из Ирака в Турцию 145 тыс тонн нефти

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