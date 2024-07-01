В порту иранского Бендер-Аббаса частично затонул эсминец

В порту Бендер-Аббаса в Персидском заливе на юге Ирана произошло чрезвычайное происшествие на эсминце "Саханд" ВМС армии ИРИ – вышедший из верфи после ремонта корабль дал течь и частично затонул, пишут иранские СМИ.

Сегодня в порту Бендер-Аббаса, столицы провинции Хормозган на юге Ирана, частично затонул военный фрегат "Саханд" Южного флота ВМС Исламской Республики Иран, есть пострадавшие.

"На иранском фрегате Sahand класса Mouj произошла авария недалеко от ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата"

- иранское агентство Fars

Подробности происшествия не сообщаются, известно лишь, что в результате происшествия пострадали несколько человек, все они доставлены в местные больницы.