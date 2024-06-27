Иран может в случае опасности пересмотреть ядерную доктрину

Хотя Иран и не намерен создавать ядерное оружие, но в случае угрозы самому его существованию он может пересмотреть собственную ядерную стратегию, также реакция последует в случае повторного введения санкций против страны.

Тегеран может сменить свою нынешнюю ядерную доктрину, если стране будет реально угрожать ее уничтожение, заявил в интервью газете Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.

"До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы"

- Камаль Харрази

К этому ИРИ подталкивают угрозы со стороны стран Запада, которые уже заговорили о повторных санкциях в отношении Ирана и ограничении его ядерной программы, и Тегеран не оставит эти заявления без ответной реакции, вплоть до изменения ядерной стратегии, передает РИА Новости.

В то же время сейчас Иран никоим образом не планирует создавать ядерное оружие, подчеркнул советник.