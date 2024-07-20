Большой Алтай. IV Международная летняя школа молодых учёных

В Алтайском госуниверситете прошла Международная Школа молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов "Раннесредневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда".
С 16 по 20 июля в Барнауле в Алтайском государственном университете Научно-образовательный центр "Большой Алтай" провёл Международную Школу молодых учёных – историков, тюркологов и алтаистов. Соорганизаторами Школы выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Алтайского края, Евразийский национальный университет имени Гумилева, Кыргызский национальный университет имени Баласагына, отделение Российского исторического общества в Алтайском крае, Ассоциация азиатских университетов, Политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).