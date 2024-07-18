Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о желании Турции расширить круг друзей

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится расширить число друзей. Он отметил, что приоритеты Анкары – взаимоуважение и общие интересы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает против напряженности в отношениях со своими соседями.

Он отметил, что Турция сегодня стремится расширить круг друзей в мире и углублять с ними связи и сотрудничество.

"Добрая воля, решимость и искренность внешней политики Анкары не подлежат сомнению. Турция не отвергает ни одну из протянутых рук"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент подчеркнул, что приоритетами Анкары в межгосударственных отношениях являются общность интересов и взаимоуважение.

Эрдоган также напомнил, что Турция предпринимала важные действия по углублению связей со странами региона и международными организациями.

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