Вестник Кавказа

Эрдоган обсудил с Трампом покушение на него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Эрдоган пообщался по телефону с Трампом. Центральной темой разговора стало покушение на кандидата в президенты США.

В четверг, 18 июля, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказали в канцелярии главы турецкого государства.

"В ходе беседы обсуждались покушение на Трампа и события, произошедшие после него. Президент Эрдоган в очередной раз осудил покушение на Дональда Трампа и выразил пожелания скорейшего выздоровления"

– канцелярия турецкого лидера.

Напомним, покушение на Трампа произошло в минувшую субботу во время его предвыборной речи в Пенсильвании. Неизвестный выстрелил в направлении сцены, в результате чего экс-глава государства получил ранение уха, один из зрителей погиб.

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