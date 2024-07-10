Эрдоган обсудил с Трампом покушение на него

Эрдоган пообщался по телефону с Трампом. Центральной темой разговора стало покушение на кандидата в президенты США.
В четверг, 18 июля, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказали в канцелярии главы турецкого государства.
"В ходе беседы обсуждались покушение на Трампа и события, произошедшие после него. Президент Эрдоган в очередной раз осудил покушение на Дональда Трампа и выразил пожелания скорейшего выздоровления"
– канцелярия турецкого лидера.
Напомним, покушение на Трампа произошло в минувшую субботу во время его предвыборной речи в Пенсильвании. Неизвестный выстрелил в направлении сцены, в результате чего экс-глава государства получил ранение уха, один из зрителей погиб.