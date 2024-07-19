Как вылечить сахарный диабет и быстро похудеть? Правильное питание. Кого убьёт Оземпик (ozempic)?

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Таблетки для похудения и диеты уже не работают! Сегодня на рынке появились средства, способные вылечить сахарный диабет 2 типа. Как работают препараты 21 века и кому они показаны в первую очередь? Какие противопоказания есть у Оземпика и Саксенды. Как похудеть без диет и изнурительного спорта? О терапии снижения веса поговорим с врачом-эндокринологом Андреем Подзолковым.