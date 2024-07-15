В Каспийске силовики оцепили многоэтажку - идет спецоперация

Правоохранители в Каспийске ищут взрывное устройство, которое предположительно находится в многоэтажном жилом доме. Также есть подозрение, что в одной из квартир находятся преступники, имеющие отношение к подготовке терактов.

В городе Каспийск в одном из многоквартирных жилых домов проходит этим вечером спецоперация, проверяется информация о бомбе, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"По улице Алферова проходят обысковые мероприятия. Поступила информация о нахождении [там] самодельного взрывного устройства. Информация проверяется"

– источник в силовых структурах

Проведена эвакуация жильцов, здание обесточено. По оценкам силовиков, для паники нет оснований.

По некоторым данным, в здании могут находиться боевики, причастные в подготовке террористических атак.