Вестник Кавказа

В Каспийске силовики оцепили многоэтажку - идет спецоперация

В Каспийске силовики оцепили многоэтажку - идет спецоперация
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители в Каспийске ищут взрывное устройство, которое предположительно находится в многоэтажном жилом доме. Также есть подозрение, что в одной из квартир находятся преступники, имеющие отношение к подготовке терактов.

В городе Каспийск в одном из многоквартирных жилых домов проходит этим вечером спецоперация, проверяется информация о бомбе, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"По улице Алферова проходят обысковые мероприятия. Поступила информация о нахождении [там] самодельного взрывного устройства. Информация проверяется"

– источник в силовых структурах

Проведена эвакуация жильцов, здание обесточено. По оценкам силовиков, для паники нет оснований.

По некоторым данным, в здании могут находиться боевики, причастные в подготовке террористических атак.

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