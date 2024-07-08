Юный дагестанец готовил теракт в Каспийске

В Дагестане поймали 16-летнего парня, планировавшего теракт в школе в Каспийске. Он был членом запрещенной в России организации. В доме нашли коктейли Молотова.

Юный житель Дагестана готовил террористический акт в каспийском колледже, его остановили силовики, пишет телеграм-издание Baza.

В августе 2023 года 16-летний дагестанец примкнул к запрещенной в России террористической организации «Маньяки. Культ убийства».

В ходе обысков у преступника обнаружили вещи с символикой запрещенной организации, коктейли Молотова. Кроме того, он хранил в тайнике возле стадиона «Труд» бутылки с горючей жидкостью и тетрадь с планом.

По предварительным данным, подросток хотел совершить теракт в начале учебного года. Он планировал отомстить учреждению за непоступление.

Отмечается, что в настоящее время юный террорист находится в СИЗО.