Школьница погибла в ДТП в дагестанской столице

На федеральной трассе «Кавказ» в районе столицы Дагестана пьяный водитель сбил мать и ее ребенка. Женщина с травмами попала в больницу, а ее дочь спасти не успели – она скончалась на месте происшествия.

В Дагестане произошло смертельное ДТП – погибла школьница. Ей было всего 16 лет. Об этом рассказали в региональном отделении МВД.

В районе столицы РД на федеральной трассе «Кавказ» водитель машины марки «Toyota Camry», проживающий в Буйнакском районе, сбил двух человек – женщину средних лет и ее несовершеннолетнюю дочь. Они переходили дорогу в неположенном месте.

После столкновения девочка погибла на месте, а ее мать отправили в больницу с тяжелыми травмами.

Сообщается, что водитель был пьян.

«Водитель задержан. Собран материал для принятия процессуального решения»

- МВД по Дагестану