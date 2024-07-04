ДТП в Дагестане с 17 пострадавшими устроил водитель без прав

В ДТП в Республике Дагестан сегодня пострадали 17 человек, погиб один ребенок. Мужчина, находившийся за рулем "Лады", допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом, лишен водительских прав.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)"
– СУ СКР по Дагестану
Авария произошла сегодня на трассе "Кавказ" в Дербентском районе, 13 пострадавших госпитализированы, четверо получили медицинскую помощь и были отпущены домой.
Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.