Дорогу к Чегемским водопадам отремонтировали в КБР

В порядок привели дорогу к Чегемским водопадам в Кабардино-Балкарии. Теперь добраться до популярной достопримечательности из Нальчика можно с гораздо большим комфортом, чем раньше.

Реконструкция отрезка дороги к знаменитым Чегемским водопадам завершилась в КБР, подробности рассказал глава республики Казбек Коков.

Он уточнил, что ремонт коснулся участка дороги Чегем 2 - Булунгу, которая пролегает в горах, так что работы на ней – самые сложные во всем регионе.

"В этом году завершили дорожно-строительные работы на самом трудоемком участке протяженностью два километра – от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов"

– глава КБР

Политик рассказал, как изменилась дорога. По словам Кокова, на трассе появились тротуары и стоянки для машин, было налажено освещение. Кроме того, строители обустроили смотровые площадки.

Ремонт всего участка стартовал в 2022 году. Тогда же, два года назад, был реконструирован отрезок от Нижнего Чегема до Хушто-Сырта, а также дороги внутри сел. В общей сложности обновлено свыше 12 км дороги, на которых расположены пять мостов.

Работы продолжаются – предстоит ремонт 25 км дороги, которые ведут от Чегемских водопадов к Булунгу. Эта часть будет завершена к декабрю 2026 года.

Напомним, расстояние от Чегемских водопадов до Нальчика – 46 км.