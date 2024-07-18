Вестник Кавказа

"Ахмат" усилился нападающим из Португалии

Фелиппе Кардосо
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ФК “Каза Пия“
Бразилец Фелиппе Кардосо, защищавший до недавнего времени цвета португальского клуба "Каза Пия", продолжит карьеру в "Ахмате". Форвард подписал с клубом долгосрочный контракт.

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с бразильским нападающим Фелиппе Кардосо. Об этом сказано на официальном сайте грозненской команды.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на 4 года.

Предыдущим клубом Кардосо была португальская "Каза Пия". В минувшем сезоне он провел за команду 29 матчей в чемпионате Португалии, отметившись в них 6 голами.

Напомним, на прошлой неделе спортивный директор "Ахмат" раскрыл планы клуба по усилению состава в это трансферное окно.

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