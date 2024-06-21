Вестник Кавказа

"Ахмат" усилился хавбеком из Аргентины

"Ахмат" усилился хавбеком из Аргентины
© Фото: сайт РФК “Ахмат“
"Ахмат" приобрел полузащитника из Аргентины. Футболист будет выступать за команду из Чечни 4 года. Клуб пожелал игроку удачи.

Хавбек из Аргентины Мауро Луна Диале пополнил ряды грозненского "Ахмата", сообщает пресс-служба чеченской команды.

Контракт с 25-летним футболистом заключен до 2028 года. Предыдущим клубом игрока был "Унион Санта-Фе", который выступает в чемпионате Аргентины.

"Мы приветствуем новичка в нашем дружном коллективе и желаем удачи!"

- пресс-служба ФК "Ахмат"

За "Унион Санта-Фе" аргентинец провел 130 игр, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

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