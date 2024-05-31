Адиев подписал долгосрочный контракт с "Ахматом"

Главный тренер ФК "Ахмат" подписал с клубом долгосрочный контракт. Он тренирует грозненскую команду с апреля.
Грозненский "Ахмат" заключил новое соглашение с главным тренером команды Магомедом Адиевым. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 июня на официальном сайте футбольного клуба.
Новый контракт будет действовать в течение трех лет.
"Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом "Ахмат"!"
– пресс-служба грозненцев
Сезон 2023/24
В прошлом сезоне "Ахмат" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице первенства России, набрав 35 очков. Адиев возглавил команду в апреле. Под его руководством грозненцы сумели избежать вылета из РПЛ.