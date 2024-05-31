Вестник Кавказа

Адиев подписал долгосрочный контракт с "Ахматом"

Магомед Адиев
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Ахмат“
Главный тренер ФК "Ахмат" подписал с клубом долгосрочный контракт. Он тренирует грозненскую команду с апреля.

Грозненский "Ахмат" заключил новое соглашение с главным тренером команды Магомедом Адиевым. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 июня на официальном сайте футбольного клуба.

Новый контракт будет действовать в течение трех лет.

"Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом "Ахмат"!"

– пресс-служба грозненцев

Сезон 2023/24

В прошлом сезоне "Ахмат" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице первенства России, набрав 35 очков. Адиев возглавил команду в апреле. Под его руководством грозненцы сумели избежать вылета из РПЛ.

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