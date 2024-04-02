Новым наставником «Ахмата» стал Магомед Адиев

Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат». Игрокам клуба представили нового специалиста. Тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Наставник казахстанской национальной сборной Магомед Адиев подписал контракт с футбольным клубом «Ахмат» из Грозного, сообщает пресс-служба чеченского клуба.

Команде представили специалиста на общем собрании, которое прошло под руководством президента клуба Магомеда Даудова. При этом Адиев будет совмещать работу в «Ахмате» и Казахстане».

Стоит отметить, что Адиев в качестве футболиста выступал за «Анжи и «Ахмат». В составе грозненцев он становился обладателем Кубка России.

На тренерском посту специалист как главный тренер трудился в махачкалинском «Анжи», а также входил в штаб клуба из Грозного.

Кроме того, под руководством Адиева сборная Казахстана провела самый успешный отборочный цикл в своей истории.