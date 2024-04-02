"Ахмат" расстался с главным тренером

Мирослав Ромащенко руководил грозненской командой в течение восьми месяцев. Решение об отставке было принято им после вылета из Кубка.

Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко объявил об уходе с занимаемой должности после вылета из Кубка России по футболу. Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.

"В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба ее принял"

– Мирослав Ромащенко

Он рассчитывает, что это решение, принятое за 9 туров до конца национального первенства, встряхнет команду и поможет ей решить задачу в этом сезоне.

"Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается 9 матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции"

– наставник грозненской команды

Руководство "Ахмата" поблагодарило Ромащенко за проделанную работу.

"Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере"

– пресс-служба "Ахмата"

Напомним, 50-летний специалист возглавлял грозненскую команду с августа прошлого года.

Турнирная таблица

После 21 туров "Ахмат" располагается на 12-й строчке в чемпионате России. В активе грозненцев 20 очков.