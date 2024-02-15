Россия взлетела вверх в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в обновленном рейтинге ФИФА. Подопечные Валерия Карпина находятся на 35-м месте. Лидер рейтинга - Аргентина.
Российская футбольная сборная поднялась вверх в обновленном рейтинге ФИФА. Команда Валерия Карпина взлетела с 38-й позиции на 35-ю. Россия имеет в своем активе 1504,02 балла.
В верхней части рейтинга не обошлось без изменений - сборная Бельгии сместила англичан с третьей строчки. Лидером по-прежнему остается сборная Аргентины. Второе место сохранила сборная Франции.
Сборная Грузии благодаря выходу на Евро-2024 переместилась на 75-ю позицию. Азербайджан в рейтинге занимает 112-ю строчку (+1), Армения - 95-е место (-1). Турецкая сборная скатилась на 5 позиций вниз и расположилась на 40-й строчке, а Иран сохранил 20-е место в рейтинге.