Позиции России в рейтинге ФИФА не изменились

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина, выигравшая больше года назад чемпионат мира.
Российская сборная по футболу сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия опубликована на портале организации.
Таким образом, позиции подопечных Валерия Карпина по сравнению с декабрьской версией не изменились.
Не изменилась и десятка лучших команд мира. Лидером рейтинга по-прежнему является действующий чемпион мира Аргентина. Далее идут Франция, Англия, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.
Иран находится на 21-й строчке, Турция – на 35-й, Узбекистан - на 66-й, Грузия – на 77-й, Армения – на 94-й, Казахстан – на 100-й, Азербайджан – на 113-й, Туркменистан – на 141-й.