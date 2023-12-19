Россия встретит Новый год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России встретит Новый год на 38-м месте в рейтинге ФИФА. Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина, выигравшая год назад чемпионат мира.

Россия сохранит за собой 38-е место в мировом рейтинге ФИФА по итогам этого года. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг, представленный на сайте организации.

Нет никаких изменений и в топ-10. Лидером является Аргентина. На втором месте располагается Франция, на третьем – Англия, на четвертом – Бельгия, на пятом – Бразилия. Далее следуют сборные Нидерландов, Португалии, Испании, Италии и Хорватии.

Иран находится на 21-й строчке, Турция – на 37-й, Грузия – на 77-й, Армения – на 93-й, Казахстан – на 100-й, Азербайджан – на 114-й, Туркменистан – на 141-й.