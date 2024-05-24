Вестник Кавказа

Наставник сборной Казахстана по футболу покинул свой пост

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев
© Фото: официальный сайт Федерации футбола Казахстана
Магомед Адиев покидает сборную Казахстана после двух лет работы. Имя специалиста, который будет готовить сборную к ближайшим матчам, пока неизвестно.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев покидает свой пост. Об этом информирует на своем сайте Федерация футбола страны.

Причина такого решения – семейные обстоятельства.

"КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели"

– ФФК

В июне сборная Казахстана сыграет с командами Армении и Азербайджана. Имя наставника, который будет руководить сборной в этих товарищеских встречах, на данный момент неизвестно.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в мае 2022 года. Ранее в этом месяце он также стал тренером грозненского "Ахмата". Соглашение 46-летнего наставника с клубом истекает завтра. Руководство грозненцев хочет сохранить специалиста.

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