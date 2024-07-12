В "Ахмате" рассказали о летних трансферных планах

В "Ахмате" раскрыли планы клуба по усилению состава в это трансферное окно. По словам спортивного директора, грозненцы намерены реализовать несколько трансферов.

Спортивный директор футбольного клуба "Ахмата" рассказал, какие задачи предстоит решить грозненцам до конца трансферного окна.

Он подчеркнул, что они планируют приобрести 3-4 игроков, передает Metaratings.ru.

"Мы планируем приобрести еще 3-4 футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос"

– Руслан Газзаева

Летнее трансферное окно в России открылось 14 июня. Регистрационный период продлится до 5 сентября включительно.

Напомним, накануне стартовала Российская премьер-лига сезона 2024/25. В первом туре "Ахмат" сыграет сегодня в Грозном с "Краснодаром". Игра начнется в 20:00 (мск).