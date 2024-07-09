Звезда сборной Грузии перешел в "Лион"

Георгий Микаутадзе заключил контракт с "Лионом". Сумма трансфера – 18,5 млн евро, соглашение подписано до 2028 года. Игрок отказал "Монако".

Футболист сборной Грузии Георгий Микаутадзе перебрался во французский "Лион", сообщает пресс-служба команды.

Сумма трансфера составила 18,5 млн евро. Микаутадзе будет защищать цвета "Лиона" до 20 июня 2028 года.

В клубе напомнили, что Микаутадзе – воспитанник академии "Лиона". Он был игроком молодежной команды до 15 лет, но руководство клуба решило расстаться с ним в 2015 году.

"Лион" рад сообщить, что Георгий Микаутадзе вернулся в клуб своего детства. Грузинский нападающий подписал четырехлетний контракт с "Лионом" до 30 июня 2028 года"

- пресс-служба "Лиона"

Ранее Георгий отказал конкуренту "Лиона" в чемпионате Франции – клубу "Монако". При этом "монегаски" хотели заплатить за грузинского нападающего больше, чем "Лион".