Вестник Кавказа

Звездой сборной Грузии заинтересовались в Италии

Звездой сборной Грузии заинтересовались в Италии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Итальянская «Рома» хочет приобрести Георгия Микаутадзе. СМИ сообщают, что римляне хотят усилить свой состав грузинским форвардом.

Главный герой сборной Грузии на Евро-2024 Георгием Микаутадзе попал в поле зрения итальянской «Ромы», заинтересованность проявляют и другие клубы, сообщают СМИ из Италии.

Отмечается, что римляне вступили в борьбу за грузинского нападающего. По сообщениям газеты RomaPress, «волки» ищут идеального форварда на новый сезон.

Издание подчеркивает, что «джалларосси» поставили цель усилить свой состав при помощи приобретения Микаутадзе. Однако за него также борются «Вест Хэм» и «Ланс».

Ранее в Грузии говорили, что форвард национальной команды согласовал личный контракт с Монако. Клуб «Мец», за который выступает нападающий», хочет за него 20-25 млн евро.

Напомним, на Евро-2024 Микаутадзе забил три гола и отдал одну голевую передачу, а его сборная добралась до 1/8 финала первенства.

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