Турция покидает Евро-2024

Сборная Турции уступила команде Нидерландов, выигрывая по ходу встречи со счетом 1:0. В полуфинале Евро-2024 нидерландцы сыграют с англичанами.

В Берлине только что закончился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Турции.

Счет на 35-й минуте открыл турецкий защитник Самет Акайдин. Нидерланды отыгрались на 70-й минуте благодаря точному удару защитника Стефана де Врея, а на 76-й минуте защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр срезал мяч в свои ворота в борьбе с нидерландским полузащитником Коди Гакпо.

Таким образом, в полуфинал Евро вышли Нидерланды. Их соперником на этой стадии будет сборная Англии. Игра пройдет 10 июля и начнется в 22:00 (мск).

В другом полуфинале встретятся команды Испании и Франции. Матч состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).