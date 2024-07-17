Трассы Архыз-Сочи нет в генплане черноморского курорта

Строительство автодороги Архыз-Сочи не входит в генеральный план Сочи, составленный на ближайшие 20 лет. Это проект федерального уровня.

Генеральный план Сочи не включает создание новой трассы в Архыз, генплан был утвержден в конце 2023 года на 20 лет.

Ранее в "Мантере" рассказали о планах по строительству трассы между Сочи и Архызом. Сообщалось, что новая дорога может объединить курорты через 10 лет, Минэкономразвития прорабатывает проект.

При этом в Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства (НИИ ПГ), который занимался разработкой генплана Сочи указали, что такая трасса генпланом не предусмотрена.

"При разработке генерального плана строительство автодороги Архыз-Сочи не учитывалось, поскольку отсутствовало в документах планирования РФ. Генеральным планом муниципального образования проектируются только объекты местного значения, а автодорога Архыз-Сочи - это федеральный уровень"

– специалист НИИ ПГ по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко

Строительство трассы между горными туристическими локациями - масштабный проект, он должен учитывать не только технические стороны, но и влиянием на экологию, отметила она, передает РИА Новости.