Архыз и Сочи может связать автодорога через 10 лет

В рамках КИФ-2024 было объявлено, что автодорога между Сочи и курортом «Архыз» может появиться уже в 2034 году. Кабмин РФ занимается проработкой проекта.

Сочи и курорт "Архыз" в КЧР может связать автодорога. Предположительно, она будет достроена к 2034 году, рассказал заместитель гендиректора по развитию группы «Мантера» Дмитрий Анфиногенов на КИФ-2024.

«Конечно, мы за эту дорогу всесторонне выступаем. Она бы значительно облегчила нам логистику, потому что это бы позволило гостям из Сочи раньше начинать сезон. Ведь «Архыз» все-таки повыше располагается, чем «Красная Поляна». Сейчас Минэкономразвития этот проект прорабатывает, насколько я знаю. Но он не входит в число первостепенных. Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится»

- Дмитрий Анфиногенов

Не только новая трасса сможет снизить нагрузку на транспорт до Архыза. Аэропорт в КЧР, который планируется открыть около курорта к 2028 году, даст возможность путешественникам добираться на отдых не три часа, а всего час.

По прямой расстояние между населенными пунктами составляет 126 км, а по существующей сейчас трассе придется пройти путь в более чем 500 км.

Еще два года назад от руководителя Дагестана поступило предложение связать трассой курорты Сочи, Архыз, Лагонаки и Кавминводы, чтобы создать доступную зону для отдыхающих. Тогда Президент России Владимир Путин сообщил, что для такого масштабного проекта необходимо разрешение двух ведомств - МВД и ФСБ.

Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой РФ провели экспертизу строительства автодороги в прошлом году и пришли к выводу, что ее работы можно будет начать не ранее 2027 года из-за глобальности проекта.