Турпоток на курорт "Архыз" бьет рекорды

В этом году горный курорт Архыз примет свыше 1 млн человек, ежегодный рост посетителей продолжается. В прошлом году курорт принял 880 тыс человек.

Туристический поток на горный курорт "Архыз" в КЧР в 2024 году превысит 1 млн человек, заявил заместитель гендиректора ООО "Мантера-Групп" по развитию и проектам Дмитрий Анфиногенов.

"880 тыс гостей в прошлом году посетили "Архыз", в этом году план, что будет уже 1 млн 100 тыс"

– Анфиногенов

В этом году на Архызе начнет работать новая канатка "Орбита", которая позволит подниматься на 3 тыс метров. Также в ближайшие месяцы будут открыты новые гостиницы - всего запланировано скорое открытие 12 отелей, они увеличат номерной фонд курорта на 2 тыс мест.