Аэропорт в КЧР даст тысячу рабочих мест

Реализация проекта создания первого в Карачаево-Черкесии аэропорта позволит создать в республике свыше 1 тыс рабочих мест. Аэропорт Архыз заработает в 2028 году, строительство стартует в 2024-м.

Открытие в Карачаево-Черкесии воздушной гавани обеспечит свыше тысячи рабочих мест для жителей региона, стало известно на Кавказском инвестфоруме 2024 в Грозном.

Эту цифру озвучил глава КЧР Рашид Темрезов, рассказывая вице-премьеру Александру Новаку о ключевых инвестпроектах, которые сейчас реализуются в республике.

По его словам, создание аэропорта Архыз входит в число приоритетных проектов. Строительство будет вестись вместе компанией "Аэропорты регионов" – работы стартуют уже в 2024 году. Их завершение и запуск аэропорта запланированы на 2028-й.

"Планируемый объем инвестиций – около 30 млрд рублей, ожидаемый пассажиропоток – 2 млн человек в год"

– Темрезов

Политик добавил, что, благодаря проекту, в регионе появится свыше тысячи рабочих мест.

Темрезов также заявил, что после того, как в КЧР – единственном регионе Северного Кавказа без аэропорта – будет создана воздушная гавань, ее экономика получит мощный импульс для развития, так как запуск авиасообщения позволит туристам быстрее добираться до самых популярных локаций – Архыза, Домбая и Теберды.