Израиль: "иранские подручные" могут омрачить Олимпиаду терактами

МИД Израиля сообщил, что на Олимпиаде в Париже могут произойти теракты против спортсменов и туристов. Их исполнителями будут "иранские подручные".

Глава израильской дипломатии Исраэль Кац направил письмо своему французскому коллеге Стефану Сежурне о возможных терактах в Париже во время Олимпиады.

По словам израильского министра, террористические атаки могут быть направлены против израильских спортсменов и туристов. Он добавил, что исполнителями будут "иранские подручные".

"Эти обеспокоенности подчеркивают важность наших общих обязательств обеспечить безопасность всех, кто присутствует на Играх"

- Исраэль Кац

Ранее Сежурне пообещал обеспечить безопасность израильской делегации на время проведения Олимпийских игр. Ее будет охранять полиция 24 часа в сутки.

Помимо этого, иранский МИД заявлял, что Израиль не заслуживает участия на Олимпиаде из-за операции в секторе Газа.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.