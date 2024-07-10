Вестник Кавказа

США призвали Израиль воздержаться от провокаций 

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США выразили обеспокоенность провокационными заявлениями некоторых политиков Израиля. В этой связи Вашингтон призвал израильские власти отказаться от подобных заявлений в будущем. 

Вашингтон выразил недовольство провокационными заявлениями и действиями некоторых израильских политиков. Одним из недавних примеров стала речь главы ультраправой партии Итамара Бен-Гвира, который с Храмовой горы, заявил о том, что сделка по Газе приведет к перманентному конфликту на Ближнем Востоке. Также он заявил, что делает все для того, чтобы глава правительства страны продолжал противостояние с ХАМАС до победы. 

«Я бы лишь сказал, что мы по-прежнему обеспокоены высказываниями и действиями, которые являются контрпродуктивными с точки зрения мира и безопасности на Западном Берегу. Думаю, президент достаточно резко высказывался, к примеру, относительно насилия со стороны поселенцев. И мы выражали нашу обеспокоенность действиями и высказываниями некоторых израильских руководителей. И эта обеспокоенность сохраняется»

– координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 

Далее Кирби указал на то, что США призывают власти Израиля воздерживаться от провокационных заявлений, способствующих еще большей дестабилизации ситуации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1670 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган обсудил с Трампом покушение на него

Эрдоган обсудил с Трампом покушение на него

Армения начала совместные военные учения с США на своей территории

Армения начала совместные военные учения с США на своей территории

Иранские историки о Тегеране-43: психологическая победа Сталина и гарантии суверенитета Ирана

Иранские историки о Тегеране-43: психологическая победа Сталина и гарантии суверенитета Ирана

Ушел из жизни легендарный политик Генри Киссинджер

Ушел из жизни легендарный политик Генри Киссинджер

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы