США призвали Израиль воздержаться от провокаций 

Власти США выразили обеспокоенность провокационными заявлениями некоторых политиков Израиля. В этой связи Вашингтон призвал израильские власти отказаться от подобных заявлений в будущем.

Вашингтон выразил недовольство провокационными заявлениями и действиями некоторых израильских политиков. Одним из недавних примеров стала речь главы ультраправой партии Итамара Бен-Гвира, который с Храмовой горы, заявил о том, что сделка по Газе приведет к перманентному конфликту на Ближнем Востоке. Также он заявил, что делает все для того, чтобы глава правительства страны продолжал противостояние с ХАМАС до победы.

«Я бы лишь сказал, что мы по-прежнему обеспокоены высказываниями и действиями, которые являются контрпродуктивными с точки зрения мира и безопасности на Западном Берегу. Думаю, президент достаточно резко высказывался, к примеру, относительно насилия со стороны поселенцев. И мы выражали нашу обеспокоенность действиями и высказываниями некоторых израильских руководителей. И эта обеспокоенность сохраняется»

– координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Далее Кирби указал на то, что США призывают власти Израиля воздерживаться от провокационных заявлений, способствующих еще большей дестабилизации ситуации.