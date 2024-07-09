Кнессет: независимая Палестина угрожает Израилю

Парламент Израиля подтвердил позицию против создания независимой Палестины. Депутаты подчеркнули, что это увековечит палестино-израильский конфликт, станет фактором перманентной региональной дестабилизации.

Парламент еврейского государства подтвердил позицию властей страны о том, что независимая Палестина опасна для граждан Израиля.

В принятой в среду Кнессетом также говорится, что независимость Палестины вознаградит ее за терроризм и экстремизм и послужит увековечивание конфликта, а также станет фактором перманентной региональной дестабилизации.

«Кнессет (израильский парламент – прим. ред.) утвердил большинством в 68 из 120 голосов декларацию о своей «принципиальной позиции» против создания палестинского государства. Против высказались девять депутатов»

– портал Ynet

Далее в документе отмечено также, что в случае, если Палестина получит официозное государственное оформление, Газа превратится в террористическую базу ХАМАС, руководить которой будет Иран.