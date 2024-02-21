Лаборатория пользовательского тестирования госуслуг заработала в Ставрополе

В Ставрополе начала работать лаборатория пользовательского тестирования госуслуг и сервисов. Здесь местные жители смогут оценить удобство и простоту сервисов государственных услуг.

В Ставрополе была открыта лаборатория пользовательского тестирования госуслуг, где специалисты проводят проверку государственных сервисов на соответствие стандартам клиентоцентричности. Это значит, что уделено особое внимание удобству и простоте использования государственных услуг для граждан.

«Сегодня большинство наиболее массовых и востребованных услуг и сервисов в мире проходят испытания в подобных лабораториях. Этот опыт мы используем не просто для совершенствования отдельных государственных сервисов, мы трансформируем всю систему оказания федеральных и региональных услуг в стране»

– руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

По его словам, специалисты лаборатории проводят анализ пользовательского опыта, тестируют интерфейсы государственных сайтов, приложений и других сервисов для выявления возможных проблем или неудобств. Это позволяет улучшить взаимодействие граждан с государственными органами, сделать процесс получения госуслуг более прозрачным и эффективным.

Лаборатория пользовательского тестирования госуслуг в Ставрополе следует определенному процессу при проверке государственных услуг и сервисов. Сначала определяются цели и задачи тестирования, затем формируется группа тестировщиков, которые представляют разные категории пользователей. Далее специалисты анализируют пользовательские сценарии и проводят тестирование на соответствие стандартам клиентоцентричности.

Важным этапом является сбор обратной связи от участников тестирования, которая затем используется для улучшения государственных услуг. После анализа результатов тестирования разрабатываются рекомендации по оптимизации сервисов, учитывая потребности и предпочтения пользователей.