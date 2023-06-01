Жители Дагестана все чаще пользуются «Госуслугами»

Жители Республики Дагестан значительно чаще стали прибегать к использованию портала «Госуслуги». В минувшем году этот показатель вырос на 43%.

Согласно статистике жители Дагестана все чаще прибегают к использованию сервиса «Госуслуг». Так, в минувшем, 2023 году, этот показатель вырос на 43%, что превысило 4,5 млн заявлений.

«Всего за 2023 год подали через портал госуслуг свыше 4,5 миллиона заявлений на получение госуслуг. Для сравнения, в 2022 году было подано 2,5 миллиона заявлений»

– министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

По его словам, также вырос уровень удовлетворенности пользователей портала – он составил 4,19 баллов при нормативе в четыре балла.