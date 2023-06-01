"Госуслуги" возобновляют прием заявлений на биометрические паспорта

Опубликовано: 6:57, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне с сегодняшнего дня снова могут подать заявление на получение биометрического заграничного паспорта со сроком действия в 10 лет, приостановленный в феврале из-за высокого спроса на встраиваемые в него микросхемы.

Портал "Госуслуги" с сегодняшнего дня возобновил прием заявлений на выпуск биометрического загранпаспорта с электронным носителем информации, приостановленный в феврале в связи с высоким спросом на микросхемы.

До возобновления приема при попытке подачи заявления всплывало сообщение "Загранпаспорт нового образца временно не оформляется", сейчас процесс подачи заявления доступен, передает ТАСС.

Подать заявление на получение десятилетнего загранпаспорта можно и в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

О том, что МВД России с 1 июня возобновляет прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации, ранее сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк.