Вестник Кавказа

Открытие второго фронта против России допустили в Грузии

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии заявил, что в случае победы оппозиции на выборах в октябре страна станет вторым фронтом против России. Это может произойти в считанные дни.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе рассказал, как и когда Грузия может превратиться во второй фронт военного противостояния с Россией.

Глава правительства сообщил, что второй фронт против России будет открыт, если на осенних выборах в парламент страны победит грузинская оппозиция.

Кобахидзе подчеркнул, что это может произойти не через 2-4 месяца, а в считанные дни. Премьер добавил, что опирается на информацию, которая есть у него.

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