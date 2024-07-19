В Сочи отметили рост популярности экоферм

Все больше людей в Сочи хотят попробовать фермерские продукты местного производства и посмотреть на то, как живут животные на хозяйствах. Среди желающих окунуться в сельскую жизнь находятся не только туристы, но и сами сочинцы.

Экофермы становятся популярнее среди россиян. Рост посетителей фермерских хозяйств отметили, например, в курортном Сочи.

Среди гостей ферм можно увидеть не только туристов, но и местных жителей, которые хотят прикоснуться к сельской жизни.

На территории одного из сочинских хозяйств живут разнообразные животные – козы, овцы, коровы, курицы и даже кролики. Их можно покормить и погладить.

Рядом оборудована конюшня. Посетители могут попробовать себя в качестве наездников в небольшом манеже, а также могут пойти прогуляться в лес в сопровождении инструктора.

Для того чтобы продегустировать местные продукты, владельцы фермы открыли ресторан. Там подают блюда из овощей и фруктов, выращенных на территории хозяйства, а также предлагают сыры, сваренные из фермерского молока. Все это можно не только попробовать, но и купить в качестве продукта себе домой.