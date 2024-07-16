Современные информационные пункты для туристов откроют в Сочи

Со следующего года туристам будет намного проще и удобнее получать сведения о туристических объектах Сочи. В городе появится несколько специальных информационных пунктов для гостей курорта.

Современные информационные пункты для отдыхающих появятся в курортном Сочи. Об этом рассказали в администрации города.

"Сегодня в Сочи действуют 44 организации по предоставлению туристических, экскурсионных и информационных услуг. Ими во всех районах размещено 311 павильонов. Часто это не совсем удобные как для работников, так и для экскурсантов конструкции, которые не соответствуют требованиям сервиса и архитектурного облика"

- глава Сочи Андрей Прошунин

Новые информационные пункты должны стать более удобными и красивыми. В них будут рассказывать о достопримечательностях курорта, мероприятиях, экскурсиях, досуговых местах и других туристических объектах. Помимо этого, там можно будет приобрести сувенирную продукцию, навигационные карты, буклеты и литературу об истории края.

Размер одного пункта будет составлять около 20 кв м. Их планируют открыть к следующему сезону. Сейчас администрация занимается поиском наиболее подходящего места для их расположения.