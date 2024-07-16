В Сочи появился первый пляж первой категории

Вскоре, выбирая локацию для отдыха на побережье моря, россияне смогут руководствоваться российской классификацией таких мест так, высшей категорией качества, присвоенной ему Роскачеством, уже может гордиться сочинский пляж "Маяк", рассказали в организации.
"Роскачество классифицировало первый пляж в России. Им стал "Маяк" в Сочи. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую категорию – синий флаг"
- Роскачество
Приказ Минэкономразвития вступит в силу 1 сентября 2024, однако присваивать флаги российским пляжам будут заранее – всего будет 3 категории: высшая, первая, получит синий флаг, вторую категорию пляжа будет символизировать зеленый флаг, а пляжные места отдыха третьей категории будут отмечены желтым флагом, передает РИА Новости.
Получить такой флаг непросто – для этого нужно, чтобы объект соответствовал 26 обязательным показателям, в том числе – чтобы на нем были спасательные станции, медицинские пункты, ну и, конечно, кабинки для переодевания, урны, туалеты, душевые, точки питания, питьевая вода и зоны для купания.
Свидетельство, выданное Роскачеством, будет действовать три года, после чего классификацию нужно будет проходить повторно.