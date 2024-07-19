Вестник Кавказа

Новую лодочную станцию запустят в Кисловодске

Новую лодочную станцию запустят в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Старом озере в Кисловодске появится новая лодочная станция. По словам мэра города, станция будет доступна для катамаранов, весельных лодок и сап-бордов.

Новая станция для лодок появится в Кисловодске, анонсировал мэр города. Посетителям станции будет доступно несколько видов водного транспорта, предлагающих разнообразные варианты для активного времяпрепровождения. Станция будет доступна для катамаранов, весельных лодок и сап-бордов.

«На Старом озере впервые с советских времен появится новая лодочная станция для всех любителей активного отдыха на воде. Посетителям будет доступно несколько видов водного транспорта, включая катамараны, доски с электромотором, весельные лодки и сап-доски»

– Евгений Моисеев

По словам мэра, планируется, что лодочная станция станет местом притяжения как туристов, так и местных жителей: здесь будут проводиться фестивали, концерты и мастер-классы.  Далее он отметил, что станция будет отвечать всем нормам безопасности. 

В заключение Моисеев отметил, что открытие  лодочной станции в Кисловодске не только расширит возможности для активного отдыха посетителей, но и поспособствует развитию туристического потенциала региона.

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