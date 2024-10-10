Вестник Кавказа

Кисловодск останется без воды 22 октября

Кисловодск останется без воды 22 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске на 22 октября запланировано масштабное отключение воды, будут затронуты почти 10 тыс абонентов, включая десятки санаториев.

Кисловодск на сутки останется без водоснабжения, воду 9,8 тыс абонентам отключат утром 22 октября, предупреждает «Ставрополькрайводоканал».

Отключение водоснабжения будет связано с аварийно-ремонтными работами на водоводе в поселке Аликоновка. Подачу воды жителям Кисловодска ограничат на 23 часа: с 08.00 22 октября до 07.00 23 октября. Отключение будет не только весьма продолжительным, но и масштабным, оно затронет 9790 абонентов - это около сотни улиц. Также без воды на сутки останутся здравницы, детские сады, больницы.

«Попадающие под отключение санатории: «Пикет», «Заря», «Эльбрус», «Родник», «Красные камни», «Центросоюз», «им. Горького», «Луч», «им. Г. Димитрова», «Плаза», «Дворец Нарзанов», «усадьба Кшесинской», «Арника», «Долина Нарзанов», «Узбекистан», «Крепость», «Жемчужина Кавказа», «Кавказ», «Орджоникидзе», «Нарзан», «Радуга», «Целебный нарзан», «Электроника»»

– Ставрополькрайводоканал

Также сообщается, что ограничения в подаче воды коснутся Никольского собора, роддома, инфекционной больницы, городской детской больницы и ряда других соцобъектов.

В зоне отключения планируется осуществлять подвоз воды автоцистернами.

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