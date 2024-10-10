Кисловодск останется без воды 22 октября

Кисловодск на сутки останется без водоснабжения, воду 9,8 тыс абонентам отключат утром 22 октября, предупреждает «Ставрополькрайводоканал».
Отключение водоснабжения будет связано с аварийно-ремонтными работами на водоводе в поселке Аликоновка. Подачу воды жителям Кисловодска ограничат на 23 часа: с 08.00 22 октября до 07.00 23 октября. Отключение будет не только весьма продолжительным, но и масштабным, оно затронет 9790 абонентов - это около сотни улиц. Также без воды на сутки останутся здравницы, детские сады, больницы.
«Попадающие под отключение санатории: «Пикет», «Заря», «Эльбрус», «Родник», «Красные камни», «Центросоюз», «им. Горького», «Луч», «им. Г. Димитрова», «Плаза», «Дворец Нарзанов», «усадьба Кшесинской», «Арника», «Долина Нарзанов», «Узбекистан», «Крепость», «Жемчужина Кавказа», «Кавказ», «Орджоникидзе», «Нарзан», «Радуга», «Целебный нарзан», «Электроника»»
– Ставрополькрайводоканал
Также сообщается, что ограничения в подаче воды коснутся Никольского собора, роддома, инфекционной больницы, городской детской больницы и ряда других соцобъектов.
В зоне отключения планируется осуществлять подвоз воды автоцистернами.