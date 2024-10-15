Старое озеро в Кисловодске обзавелось видеокамерами

Власти Кисловодска обеспечили круглосуточным видеонаблюдением Старое озеро. Его установили из-за частой порчи объектов в парке после реконструкции.

Территорию Старого озера в Кисловодске оснастили уличными камерами видеонаблюдения. На это город потратил порядка 500 млн рублей, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

Он передал, что после обновления парка было зафиксировано несколько случаев небрежного отношения к объектам инфраструктуры.

«В связи с этим смонтировали систему видеонаблюдения «Безопасный город». Без этого никак. Большое количество современных камер позволит эффективно мониторить общественные пространства и оперативно реагировать на происшествия»

- Евгений Моисеев

Видеонаблюдение работает круглосуточно. Все нарушения, запечатленные на камеру, будут переданы полиции, чтобы обеспечить безопасность в парке для жителей и гостей города.