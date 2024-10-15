Вестник Кавказа

Старое озеро в Кисловодске обзавелось видеокамерами

Старое озеро в Кисловодске обзавелось видеокамерами
© Фото: телеграм-канал Евгения Моисеева
Власти Кисловодска обеспечили круглосуточным видеонаблюдением Старое озеро. Его установили из-за частой порчи объектов в парке после реконструкции.

Территорию Старого озера в Кисловодске оснастили уличными камерами видеонаблюдения. На это город потратил порядка 500 млн рублей, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

Он передал, что после обновления парка было зафиксировано несколько случаев небрежного отношения к объектам инфраструктуры.

«В связи с этим смонтировали систему видеонаблюдения «Безопасный город». Без этого никак. Большое количество современных камер позволит эффективно мониторить общественные пространства и оперативно реагировать на происшествия»

- Евгений Моисеев

Видеонаблюдение работает круглосуточно. Все нарушения, запечатленные на камеру, будут переданы полиции, чтобы обеспечить безопасность в парке для жителей и гостей города.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Учебник по истории Ставрополья обновится

Учебник по истории Ставрополья обновится

Жителям Ессентуков вернули свет

Жителям Ессентуков вернули свет

ДТП с возгоранием грузовиков на Ставрополье случилось ночью

ДТП с возгоранием грузовиков на Ставрополье случилось ночью

Самолет упал на Ставрополье

Самолет упал на Ставрополье

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Сто тысяч человек посетили ярмарки в Ставрополе в 2024 году

Сто тысяч человек посетили ярмарки в Ставрополе в 2024 году

Шесть школ на Ставрополье получат капитальный ремонт

Шесть школ на Ставрополье получат капитальный ремонт

Ставрополье накроет мокрый снег завтра

Ставрополье накроет мокрый снег завтра

Игра с огнем привела к пожару в Ставрополе

Игра с огнем привела к пожару в Ставрополе

Замглавы фонда медстрахования уволен за махинации на Ставрополье

Замглавы фонда медстрахования уволен за махинации на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы