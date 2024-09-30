Кисловодск получил рекордную сумму курортного сбора

Бюджет Кисловодска получит дополнительные средства за счет туристического сбора. В этом году город собрал рекордную сумму.

Кисловодск собрал 196 миллионов рублей туристического сбора с начала этого года, сообщил глава города Евгений Моисеев.

«За первые девять месяцев 2024 года сумма курортного сбора составила более 196 млн рублей, что на 16% превысило все плановые показатели. Сравнивая данные аналогичного периода 2023 года, можно отметить рост уплаты курортного сбора на 3%»

— Евгений Моисеев

Для туристического сектора курортного города Ставрополья первые месяцы года оказались успешными: городские власти получили на 27 миллионов больше сборов с отдыхающих, чем планировалось.

Отмечается, что в Кисловодске на треть сократилось число отказавшихся оплачивать туристический сбор. Это также повлияло на рост денежных поступлений, передает ТАСС.