Вестник Кавказа

Кисловодск получил рекордную сумму курортного сбора

Ребровский бювет в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Бюджет Кисловодска получит дополнительные средства за счет туристического сбора. В этом году город собрал рекордную сумму.

Кисловодск собрал 196 миллионов рублей туристического сбора с начала этого года, сообщил глава города Евгений Моисеев. 

«За первые девять месяцев 2024 года сумма курортного сбора составила более 196 млн рублей, что на 16% превысило все плановые показатели. Сравнивая данные аналогичного периода 2023 года, можно отметить рост уплаты курортного сбора на 3%»

 — Евгений Моисеев

Для туристического сектора курортного города Ставрополья первые месяцы года оказались успешными: городские власти получили на 27 миллионов больше сборов с отдыхающих, чем планировалось. 

Отмечается, что в Кисловодске на треть сократилось число отказавшихся оплачивать туристический сбор. Это также повлияло на рост денежных поступлений, передает ТАСС.

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