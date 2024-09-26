Самые популярные направления у россиян в ноябрьские праздники

Два кубанских и два кавказских города попали в горячую "десятку" рейтинга лучших городов для отдыха в ноябре, который составили эксперты популярного сервиса бронирования путешествий Твил.ру.

Сегодня, 28 октября, пресс-служба сервиса бронирований Твил.ру опубликовала рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха в ноябре.

Лидером рейтинга стала Северная столица – на ее долю пришлось 16% бронирований для путешествий в ноябре. На втором месте оказался кубанский город-курорт Сочи, поездку в который забронировали в ноябре 11% россиян. Третье место с теми же 11% бронирований заняла Москва, передает портал Юга.ру.

А вот цены слегка огорчили: средняя стоимость ночи проживания в ноябре за год все же выросла на ощутимых 13%: за ночь проживания в Питере придется заплатить 3,5 тыс рублей, в Сочи - 3,8 тыс рублей, дороже всего гостиницы в Москве – 45,8 тыс рублей за ночь. В среднем туристы отправляются в эти города на четыре ночи, говорится в материалах сервиса.

В "горячую десятку" рейтинга попал и Краснодар – он занял девятое место, однако сюда приезжают всего на две ночи и платят 3,3 тыс рублей за гостиничный номер в сутки.

Также в списке - Казань с 4,2 тыс рублей за ночь, Кисловодск (4 тыс рублей), Нижний Новгород (4,8 тыс рублей), Ялта (3,6 тыс рублей), Пятигорск (2,8 тыс рублей) и Калининград (3 тыс рублей).