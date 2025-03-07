Туристка пострадала у пещерного города в Крыму

Женщина получила травму, путешествуя по Бахчисарайскому району, в Крыму. Эвакуировали ее с места ЧП крымские спасатели.

Путешественнице понадобилась помощь во время странствий по Бахчисарайскому району, о ситуации рассказали в МЧС Крыма.

Инцидент произошел сегодня. Туристка в какой-то момент добралась до южных ворот пещерного города Чуфут-Кале, но повредила там ногу и больше не могла продолжать путь.

Тогда она обратилась за помощью к спасателям. Специалисты оперативно выяснили, где она находится, нашли ее и отвезли в районную больницу.

В операции участвовали четыре человека, они использовали одну единицу техники.