Вестник Кавказа

Туристка пострадала у пещерного города в Крыму

Туристка пострадала у пещерного города в Крыму
© Фото: МЧС России
Женщина получила травму, путешествуя по Бахчисарайскому району, в Крыму. Эвакуировали ее с места ЧП крымские спасатели.

Путешественнице понадобилась помощь во время странствий по Бахчисарайскому району, о ситуации рассказали в МЧС Крыма.

Инцидент произошел сегодня. Туристка в какой-то момент добралась до южных ворот пещерного города Чуфут-Кале, но повредила там ногу и больше не могла продолжать путь.

Тогда она обратилась за помощью к спасателям. Специалисты оперативно выяснили, где она находится, нашли ее и отвезли в районную больницу.

В операции участвовали четыре человека, они использовали одну единицу техники.

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