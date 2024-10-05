В Крыму придумали полезный шоколад с водорослями

Шоколад со спирулиной разработали в Крыму ученые и кондитеры. "Зеленый шоколад" обещает быть вкусным и полезным, линейка продуктов будет расширяться.
Шоколад с морскими водорослями представили в Крыму. Необычный продукт был разработан симферопольскими кондитерами и сотрудниками Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.
"Шоколад со спирулиной - это наша первая совместная разработка… Уже сейчас специалисты трудятся над созданием вкусного и полезного шоколада с другими микроводорослями"
– сообщение института
Также в планах разработать рецепты других полезных продуктов с микроводорослями в составе, говорится в сообщении.
Вскоре "зеленый шоколад" может появиться в продаже в супермаркетах региона. Сейчас полезный продукт можно купить у кондитеров. За 350 рублей можно приобрести 20 г необычного шоколада.