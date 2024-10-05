Вестник Кавказа

В Крыму придумали полезный шоколад с водорослями

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шоколад со спирулиной разработали в Крыму ученые и кондитеры. "Зеленый шоколад" обещает быть вкусным и полезным, линейка продуктов будет расширяться.

Шоколад с морскими водорослями представили в Крыму. Необычный продукт был разработан симферопольскими кондитерами и сотрудниками Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

"Шоколад со спирулиной - это наша первая совместная разработка… Уже сейчас специалисты трудятся над созданием вкусного и полезного шоколада с другими микроводорослями"

– сообщение института

Также в планах разработать рецепты других полезных продуктов с микроводорослями в составе, говорится в сообщении.

Вскоре "зеленый шоколад" может появиться в продаже в супермаркетах региона. Сейчас полезный продукт можно купить у кондитеров. За 350 рублей можно приобрести 20 г необычного шоколада.

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