В декабре прошлого года Запад узнал о новом лакомстве: дубайском шоколаде. К середине 2024 года о нем заговорили и в России. Что такое дубайский шоколад, как он стал популярным и можно ли его приготовить дома?

Как дубайский шоколад стал популярен?

Дубайский шоколад - это десерт с хрустящей начинкой, который по виду похож на плитку шоколада, только довольно толстую. Известным на весь мир и популярным дубайский шоколад стал благодаря фуд-блогеру из Дубая, Марии Фехере, которая в декабре прошлого года в своих соцсетях опубликовала обзор на уникальный в своем роде десерт. За год видео набрало более 80 миллионов просмотров, а о дубайском шоколаде заговорили буквально все.

Кто придумал дубайский шоколад?

Дубайский шоколад ручной работы придумала и приготовила 38-летняя Сара Хамуда, предпринимательница британо-египетского происхождения, которая живет в Дубае уже 9 лет. В 2021 году в качестве хобби Сара создала бренд под названием FIX - Freaking Incredible Experience, что можно перевести как ”Безумно невероятный опыт”. На своей странице в одной из соцсетей Сара рассказала, что идея заняться изготовлением шоколада к ней пришла во время второй беременности: она все никак не могла найти десерт, который пришелся бы ей по вкусу, и поэтому решила приготовить его сама, как готовила в детстве ее мама.

Что такое дубайский шоколад?

Шоколадные плитки Сара Хамуда готовит вручную из молочного, белого, черного шоколада с добавлением интересных начинок, в том числе ближневосточных: фиников, карака - крепко заваренного чая, кнафе - традиционного арабского десерта из тонкой лапши с фисташками, сладким сыром и сиропом, пахлавы. У каждой плитки свое уникальное и довольно забавное название. Та самая плитка c зеленой начинкой, которая завирусилась в сети, например, называется Can’t Get Knafeh of It, что представляет собой игру слов: слово ”кнафе” созвучно английскому ”достаточно”, а название можно приблизительно перевести как ”кнафе много не бывает”.

Насколько популярен дубайский шоколад?

Дубайский шоколад настолько популярен, что Сара Хамуда не успевает его готовить. С тех пор как дубайский шоколад стал трендом в феврале 2024 года, предприятие Сары значительно разрослось: сегодня готовят не только она и ее муж, но еще и команда из 10 человек на специально арендованной кухне. По словам самой Сары, количество заказов в день доходит до 500, и она уже задумывается о том, чтобы выйти на международный рынок.

Как заказать дубайский шоколад?

В настоящий момент дубайский шоколад можно купить и заказать только в Дубае через одну из местных служб доставок. У Сары Хамуды нет магазина и она не продает свою продукцию через соцсети. Весь дубайский шоколад, который продается за пределами эмирата, либо копия, либо перекупленный товар. Стоит 200-граммовая плитка дубайского шоколада примерно $19 или 1800 рублей.

Шоколад для шейха

Популярность шоколада, который делает Сара, оценил даже сам шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, наследный принц и министр обороны Дубая. Вместе с ним Сара придумала новую плитку под названием ”Эмиратская халва”. Этот продукт был создан специально для шейха, поэтому в продаже его нет.

Рецепт дубайского шоколада

Настоящий рецепт шоколада от бренда FIX держится в секрете: Сара Хамуда не делится им с пользователями соцсетей. Однако сегодня многие пытаются повторить ту самую плитку, которая стала популярной, и в интернете много рецептов, по которым можно приготовить похожий на дубайский шоколад. Некоторые рестораны и кафе также начинают предлагать посетителям десерты в стиле и эстетике ”дубайского шоколада”.