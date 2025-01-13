Наследный принц Дубая прыгнул с "Бурдж-Халифа"

Наследный принц Дубая Аль Мактум попробовал себя в роли парашютиста, спрыгнув с парашютом с самого высокого небоскреба в мире "Бурдж-Халифа" высотой в 828 метров.

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум попробовал себя в роли парашютиста, совершив прыжок с самого высокого не только в Дубае, но и в мире небоскреба "Бурдж-Халифа" высотой 828 метров.

Прыгал с парашютом наследный принц не один: его прыжок поддержали еще 31 спортсмен из 15 стран мира, которые тоже вместе с принцем испытали ощущение полета со 139-го этажа небоскреба: Аль Мактум разместил видео об этом в своих социальных сетях, передает РИА Новости.

Шейх Хамдан известен своим интересом к различным экстремальным видам спорта, а здесь у него была возможность испытать чувство свободного полета с национальной гордости эмирата – уникального здания. Специально для этого на нем оборудовали 12-метровую платформу, а за соблюдением правил техники безопасности внимательно следили профессиональные спортсмены, пишет эмиратское издание Gulf News.

Спортсмены во главе с наследным принцем "оторвались по полной": за два дня они совершили 437 прыжков. И это – не первый подобный марафон, впервые он стартовал в в 2014 году.

Видеоролик прыжка Аль Мактума в аккаунте принца в соцсетях уже набрал почти 5 млн просмотров, пишет издание.